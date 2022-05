Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle des nouvelles chaînes gratuites de Majelan , de l' édition 2022 du Paris Radio Show (ancien Salon de la radio), de l' accord entre Sybel et l'équipementier automobile Renault, et de la sortie de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction de Nina Pareja pour Slate podcasts.



Côté reco, Sans Algo présente Avortement, le pouvoir du médecin , une série produite dans le cadre de l'émission de France Culture «LSD, la série documentaire». Dans ce documentaire sonore de quatre heures imaginé par la journaliste Johanna Bedeau en 2020 –et rediffusé récemment–, l'auditeur est invité à s'interroger sur la place des médecins dans l'avortement.

Quel pouvoir ont-ils? Comment vivent-ils le fait de pratiquer cet acte médical pas comme les autres? Suffit-il que l'IVG soit légale pour que les femmes y aient accès? Peut-on être gynécologue et refuser de pratiquer des avortements? La clause de conscience relative à l'IVG est-elle un problème? Autant de questions auxquelles tente de répondre ce documentaire équilibré et pas militant, qui donne la parole à des pro et des anti-IVG, membres du corps médical pour la plupart. Johanna Bedeau est l'invitée de ce trente-quatrième épisode de Sans Algo.

À lire sur le même sujet: Au Texas, la course contre la montre des cliniques pratiquant l'IVG

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Prise de son et montage: Mona Delahais

Mixage: Victor Benhamou

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]