Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de l'arrêt de l'émission «Popopop» sur France Inter, de Barack et Michelle Obama qui quittent Spotify pour Audible et de l'accord signé entre l'hébergeur Acast et Meta, maison mère de Facebook.

Côté reco, Sans Algo présente Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borrel. Dans ce podcast indépendant, les deux journalistes mènent des interviews sans concession autour du sujet (toujours très tabou) de l'argent.

Combien cela coûte-t-il de mourir en France? Que pense vraiment votre banquier de vous? Peut-on vivre bien en touchant seulement le RSA? Quel est le rapport à l'argent des ultra-riches de Monaco?

À travers des épisodes bien pensés et grâce à des questions simples et précises, les deux femmes produisent un podcast intime et passionnant, bien loin des podcasts d'experts en investissement ou en cryptomonnaies. Laurence Vély et Anna Borrel sont les invitées de ce trente-neuvième épisode de Sans Algo, le dernier de la saison avant le programme d'été.

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]