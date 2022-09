Épisode 67 - Il a accompagné des milliers de personnes à se créer une vie sur-mesure notamment via l’entrepreneuriat.

Richissime (ex Budget Chéri)

Cette semaine, je vous propose un conversation exclusive avec Franck Rocca, qui est l’un des business coachs les plus influents en francophonie. Il a accompagné des milliers de personnes à se créer une vie sur-mesure notamment via l’entrepreneuriat. Pour travailler avec lui en individuel, il faut parfois investir jusqu’à 1 million d’euros. Il a aidé de nombreuses personnes à créer des business à 6, 7 et 8 chiffres en se transformant de l’intérieur pour devenir une personne capable de créer autant de valeur.

Avant de connaitre le succès entrepreneurial, Franck s’est illustré dans le sport de haut niveau en tant qu’athlète et entraineur. Puis Franck est passé par toutes les erreurs classiques de l’entrepreneur débutant qui ne gagne pas grand chose mais qui surtout échange son temps contre de l’argent. Ces quelques années à travailler comme un acharné l’ont amené à s’intéresser à la façon dont on pouvait travailler moins tout en gagnant plus, sans limite.

Alors… Comment a évolué sa relation à l’argent et notamment à la richesse ? Comment s’est-il retrouvé à coacher les plus grands entrepreneurs pour des sommes à 7 chiffres ? Qu’est-ce que la richesse a changé dans sa relation à ses proches ? A-t-il toujours eu une appétence au risque ? Quel degré de risque faut-il prendre pour atteindre ses niveaux de réussite financière ? Pourquoi ne parle-t-il pas librement de ses chiffres d’affaires ?

Voilà une petite partie des questions que j’ai posées à Franck, et j’espère que vous allez apprécier cette discussion. Bonne écoute !