Richissime (ex Budget Chéri)

Ça y est c’est la rentrée pour le podcast ! Après une série de rediffusions estivales qui ont cartonné en terme d’audience, voici un nouvel épisode inédit que j’ai enregistré au cœur de l’été avec Victor Lora.

Victor Lora a 34 ans. Il s’est constitué un patrimoine de près de 10M d’euros en quelques années ce qui lui a permis d’être libre financièrement avant ses 30 ans. Il est également à la tête du mouvement FIRE en France. FIRE pour Financial Independance, Retire Early, soit en Français, Indépendance financière et Retraite Précoce.

Victor est un bourreau de travail mais surtout un passionné d’entrepreneuriat et d’investissement. Il a construit son indépendance financière à travers l’immobilier, la création de multiples side business, les cryptos et NFT et plus récemment la reprise d’entreprise, sujet qui m’a particulièrement intéressé dans l’épisode.

Victor n’est pas du genre à faire les choses dans son coin. Au contraire, il partage avec beaucoup de transparence les outils, recettes et erreurs qui l’ont amené là où il est. Il a d’ailleurs déjà été reçu dans de nombreux podcasts. D’où ma volonté de discuter de sujets dont il parle moins.

Comme par exemple son mindset. Quelle relation a-t-il avec l’argent ? Quel genre de mindset permet à un jeune de moins de 30 ans de se constituer un patrimoine à 10M€ ? Est-ce de l’inné ou de l’acquis ? et comment développer un tel mindset ? Que met-il en place pour atteindre son next level financier, à savoir 100M€ de patrimoine ? Le travail peut-il se substituer au mindset pour réussir à atteindre ses objectifs ?

Cet épisode est le plus long jamais enregistré et notre échange entre directement dans mon top 10 de mes épisodes préférés. La couleur est annoncée.

Je vous souhaite une bonne écoute !