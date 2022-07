Épisode 65 - Depuis peu, il a décidé d'être visible sous le nom 1EntrepreneurFrançais, sur Youtube, TikTok et Instagram, pour encourager les gens à entreprendre leur propre vie.

Richissime (ex Budget Chéri)

Cette semaine, je reçois Bertrand Millet, qui est entrepreneur multi-facettes et qui parle d'argent sans tabou.

Bertrand est en effet un entrepreneur chevronné. Il a créé plus de 200 business en 20 ans d'entrepreneuriat. Il a notamment été entrepreneur dans l'hypnose, infopreneur dans l'apprentissage des langues étrangères, conseiller en stratégie marketing pour des marques et des personnalités connues. Depuis peu, il a décidé d'être visible sous le nom 1EntrepreneurFrançais, sur Youtube, TikTok et Instagram, pour encourager les gens à entreprendre leur propre vie.

Ensemble, on a parlé de sa relation à l'argent et notamment à la richesse, de ses revenus, de ses investissements, et bien entendu de toutes les réactions qu'ont suscitées ses vidéos sur internet.

C'est un épisode plus cash que beaucoup d'autres. Quand je dis sans tabou, je dis sans tabou!

Je vous souhaite une très bonne écoute!