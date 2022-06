Richissime (ex Budget Chéri)

Cette semaine, j'ai invité Marion Clerc dans le podcast pour parler de la socialisation des enfants à l'argent. Ce sujet est celui qu'a choisi Marion pour sa thèse, en tant que doctorante en sociologie à l'IRISSO Paris-Dauphine.

À travers son travail de recherche, Marion tente de mettre en évidence les façons dont on éduque à l'argent les enfants de 8 à 10 ans, à un âge où se forgent à la fois la conscience des inégalités de richesse, et aussi de sa position sociale à travers celle de la famille. C'est aussi à cet âge et à travers l'argent, et notamment l'argent de poche, qu'on transmet une certaine vision de la vie, des pauvres, des riches, de l'entraide, de la valeur travail et de la consommation. Les parents tentant souvent d'apprivoiser les désirs de consommation de leur enfant au profit de l'épargne et d'une vision long terme à construire.

C'est passionnant de s'intéresser à ces sujets de façon sociologique et d'interroger les différences de socialisation en fonction de la classe sociale, du genre de l'enfant, et de la composition de la famille.

Sur ce, je vous laisse écouter notre conversation.

Très bonne écoute !