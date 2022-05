Richissime (ex Budget Chéri)

Cette semaine, je vous propose un nouvel épisode sur la conjoncture économique actuelle et notamment la situation du crédit en France. Pour décrypter ce qui se passe en ce moment, j’ai invité Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com, le célèbre courtier en ligne. Maël y est aussi responsable des études, elle travaille à faire comprendre le crédit et l’assurance au plus grand nombre.

- Que se passe-t-il avec le crédit en ce moment?

- Y’a-t-il une différence entre ce qu’on nous dit et ce qui se passe sur le terrain?

- À quel taux et à quelles conditions emprunte-t-on aujourd’hui et quelle est la tendance pour les mois à venir?

- A-t-on intérêt à emprunter en ce moment?

- Les banques sont-elles trop prudentes?

- Comment se porte le marché de l’immobilier? Doit-on s’attendre à un effondrement des prix?

- Comment se rémunère un courtier et à quoi sert-il?

