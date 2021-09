Vichy, la belle verte

Épisode 9 - Direction Vichy, ville auvergnate riche de sa nature et de son histoire. Pour ce voyage, Guillaume Portero, paysagiste et spécialiste en foresterie urbaine, sera notre guide.

Direction Vichy, ville auvergnate riche de sa nature et de son histoire. Pour ce voyage, Guillaume Portero, paysagiste et spécialiste en foresterie urbaine, sera notre guide. Avec lui, nous déambulons dans les rues peuplées de maisons colorées, nous arrêtant pour manger des poissons frits au bord de l’Allier ou observer l’ancien chalet impérial de Napoléon III. Et partout dans cette «ville parc», la nature est omniprésente.

Mais la principale richesse de Vichy c’est son eau, et ici elle abonde. D’abord, les sources thermales qui attirent les visiteurs, mais aussi l’Allier, la rivière qui longe la ville et fait le loisir des habitants, entre plage, guinguette et aviron.

Légère et pétillante comme l’eau qui l’habite, Vichy promet de la fraîcheur à ceux qui la visitent…

Crédits:

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger.

Chargée de production, Audrey Largouët.

Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.