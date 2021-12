Ici, à Lyon, c’est la base pour le rappeur Cyrious qui nous emmène en balade pour découvrir sa ville ou plutôt «Ludugdunum», ancienne capitale des Gaules ! On commence la visite en haut de la colline de Fourvière pour admirer les différents quartiers lyonnais et les deux fleuves (la Saône et le Rhône) qui les entrelacent. Puis on descend visiter les traboules emblématiques du «vieux-Lyon» où se propage l’odeur des fameux bouchons. On flâne ensuite entre les monuments historiques, de la cathédrale Saint-Jean à l’Hôtel-Dieu, puis on s’arrête boire un verre sur une péniche et jouer à la pétanque dans un parc.

Tout fait rayonner la ville des frères Lumières, et surtout les milliers de lumignons allumés pour la fête du 8 décembre, qui font vibrer cette ville de couleurs et d’histoire.

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger. Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.

Illustrations : Clod.

Musique : Jean Poinsignon.