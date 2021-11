Dans cet épisode, direction Chambéry, la préfecture de la Savoie, le comédien et metteur en scène Stéphane Buisson, nous fait visiter cette ville entourée de montagnes. On y découvre des bâtiments modernes qui côtoient une architecture marquée par l’empreinte italienne du royaume de Piémont-Sardaigne, présent jusqu’au XIXème siècle. On s’arrête au marché pour découvrir l’étal parfumé de Catherine et Jean-Luc Botti, meilleurs ouvriers de France primeur puis direction la Base, tiers lieu culturel et animé que Stéphane a créé. On file ensuite dans les hauteurs, direction les Charmettes, une grande maison isolée où Jean-Jacques Rousseau a écrit, «c’est là que dans l’espace de quatre ou cinq ans j’ai jouis d’un siècle de vie, et d’un bonheur pur et plein».

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger.

Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.

Illustrations : Clod

Musique : Jean Poinsignon.