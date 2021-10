Quelle chance, c’est le créatif Laurent Petit qui nous fait découvrir la rafraîchissante Annecy ! Après nous avoir accueilli au Clos des sens, son restaurant trois fois étoilé, il nous emmène nous balader dans cette nature foisonnante, dont il ne peut plus se passer. Après avoir découvert les canaux qui traversent la vieille ville et lui donnent un air de Venise, on va humer l’air montagneux dans les vallées boisées du massif des Bauges... Et la promenade est ressourçante. Le murmure que l’on ne cesse d’entendre ? C’est celui de l’eau, qui partout nous fait sentir sa présence.

Crédits:

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger.

Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.

Illustrations : Clod

Musique : Jean Poinsignon.