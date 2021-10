Grenoble, l'art du mouvement

Cap sur les montagnes grenobloises via le téléphérique, des cabines en forme d’« œufs du futur » qui surplombent la ville. L’occasion de mieux saisir la formule de Stendhal, originaire de Grenoble : « au bout de chaque rue, une montagne ». De retour en ville, nous retrouvons le danseur et chorégraphe Jean-Claude Gallotta pour découvrir le centre historique au gré de ses souvenirs. Mais il n’oublie pas le présent et même le futur et nous emmène visiter le nouveau quartier autonome de Grenoble, une prouesse énergétique européenne. C’est déjà la fin de journée mais impossible de partir sans prendre cours de danse particulier à la MC2, la maison de la culture, où la danse française ne cesse d’être revisitée.

Crédits:

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger. Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.

Illustrations : Clod

Musique : Jean Poinsignon.