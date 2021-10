Clermont-Ferrand, l’œil des volcans

Dans ce nouvel épisode, on découvre Clermont-Ferrand en compagnie de la photographe clermontoise Marielsa Niels. Avec elle, on part à la découverte des pierres de Volvic, les pierres noires locales qui rendent si singulière l'architecture de la ville – comme celle de sa grande cathédrale gothique. En déambulant dans le centre historique, la photographe nous emmène à la rencontre d'artistes du coin et nous entraîne dans un restaurant végétarien installé dans une ancienne boucherie. Avec elle, on ne rate pas non plus la visite de l’imposant Hôtel Fontfreyde, le centre photographique. Mais, puisque Clermont-Ferrand est une ville tournée vers la nature, direction le lac d’Aydat, pour une fin d’après-midi canoë. L’occasion d’admirer de plus près les volcans aux alentours.

Crédits:

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger. Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.

Illustrations : Clod

Musique : Jean Poinsignon.