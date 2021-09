Saint-Étienne, une rencontre artistique

Direction Saint-Etienne – ou plutôt “Saint-É” – en compagnie d’Ella et Pitr, un duo d'artistes connu pour ses géants endormis, peints aux quatre coins du monde. Ils nous font d’abord découvrir leur atelier, situé dans l'ancienne école des Beaux-Arts puis “Le Mur”, un véritable musée à ciel ouvert au cœur de la ville. Ils nous emmènent ensuite dans la mystérieuse “rue des gâteaux” et à la découverte des grands espaces verts stéphanois. Sans oublier l’Amicale, la place Grenette et tant d’autres endroits. Partout, la ville regorge de surprises et, pour les deux artistes, quand on apprend à la connaître, impossible de la quitter.

Un podcast réalisé par Merry Royer et Théo Boulenger, avec une composition originale de Théo Boulenger. Renaître ici, saison 2, est un podcast d' Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et produit par Louie Creative.

Illustrations : Clod

Musique : Jean Poinsignon.