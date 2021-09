Valence, cultures du sud

Partons humer l’air de Valence, "la porte du midi”, en suivant Hélène Friren, réalisatrice de films d'animation. Les couleurs chaudes des immeubles, le grand marché de la place des Clercs, les allers et venues des vélos, le tout à l’ombre des platanes... Au fil de ses adresses, de sa librairie préférée au cinéma où elle se sent le mieux, en passant par le restaurant qui ne l’a jamais déçu, notre guide nous raconte Valence, vivante et accueillante. Face au calme des collines ardéchoises qui la surplombe, cette ville colorée bat au rythme de ses visiteurs.

«Ce matin à Valence la lumière est éclatante. Il y a ce parfum unique de Provence transporté par le vent dans les rues.»

