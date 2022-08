Espace privilégié, les Écrins abritent une biodiversité exceptionnelle. Préservées de l'homme, faune et flore sont partout, malgré les effets parfois de plus en plus visible du réchauffement climatique, grâce à des habitants et des visiteurs attentifs. Dans ce ce troisième et dernière épisode de Regarde en haut!, nous vous emmenons en visite guidée.

Regarde en haut! est un podcast réalisé par Slate Studio dans le cadre du programme «Villages d'alpinisme» copiloté par l'agence de développement des Hautes-Alpes.

Musique: «Just Dance», Patrick Patrikios