Vais-je courir le marathon de Paris 2021 ?

«Cours Redwane, cours !», épisode 12 - Le 17 octobre prochain aura lieu le Marathon de Paris 2021. Après avoir été annulé puis repoussé à cause du covid, c'est le grand retour de cette course mythique dans les rues parisiennes.

Une échéance très importante pour moi puisque je m'y prépare depuis près de deux ans. Mais après une année catastrophique, est-ce bien raisonnable de penser à y aller ? Réponse dans cet épisode !

«Là je suis dehors je vais rejoindre un ancien, je suis trop content. Ceux qui écoutaient l'ancienne version du podcast le connaissent, c'est mon petit-cousin Wissam . Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il faut savoir qu'avec mes cousins je suis très très très proche mais avec le confinement j'ai un peu perdu le contact. Avec le confinement, avec Assia et Idriss on a un peu créé un cocon et on a du mal à voir d'autres gens.»

