Vivre avec une personne handicapée ? Je n'aurais jamais pu ! Heureusement, Assia est valide.

Ça fait maintenant dix ans qu'elle se coltine un hémiplégique. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour avoir un échange à bâtons rompus sur notre couple. Parce que même s'il n'est pas des plus invalidants, mon handicap reste quand même chiant. Pourquoi a-t-elle été se foutre dans cette galère ?!

Un épisode spécial où l'on essaye de se délivrer au maximum tout en gardant un peu de pudeur. Attention, certains pourraient le trouver borderline. C'est notre manière à nous d'extérioriser toute notre gêne. Pas évident de se livrer sur sa vie intime, mais je suis sûr que ce podcast pourrait en aider certains.