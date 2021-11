Vous l'aurez compris en lisant ce titre accrocheur, c'est un épisode très spécial. Deux ans après le lancement de «Cours Redwane, cours !», j'ai eu envie de prendre de la hauteur et de poser les questions qui fâchent : ma démarche est-elle profondément validiste ? N'est-ce pas stupide de prôner le dépassement de soi ? Suis-je en train de faire de la grosse merde depuis deux ans ? Redwane Telha est-il un gros connard ?

J'ai invité le streamer Pierre Lapin pour qu'on réfléchisse ensemble à tous ça. J'avais envie d'avoir son regard sur ces questions, lui qui a parlé publiquement de sa myopathie et qui est assez critique quant au dépassement de soi par le sport.

Et puisque j'ai tenu à ce que cet épisode ressemble à une discussion informelle, on a surtout parlé d'autres choses : de représentation du handicap, des douleurs au quotidien, de stand up, de Kim Kardashian et de parapente.

C'est la première fois que je publie un podcast aussi long. Hâte d'avoir vos retours !