Just do it !

Dans cet épisode, je vous parle de ma collaboration avec Nike. Incroyable, non ?! Le Redwane que vous connaissez - coureur amateur, obèse et handicapé - est devenu partenaire de la marque au swoosh. Vous retrouverez mes productions sur l'application Nike Run Club. Si ça vous intéresse, je vous invite à participer à ces runs guidés : "Pourquoi tu cours ?" et "Courir en ville"'. Ils durent 30 minutes chacun et pourront accompagner vos sorties running. Hâte d'avoir vos retours !

"Je n'aurais jamais pu penser qu'on verrait ma gueule sur l'application Nike. Je suis un gros lard, je ne suis pas un athlète ! Nike, c'est la marque de mon enfance. C'est la marque de ma vie. Nike, c'est Michael Jordan. Nike, c'est Michael Johnson. Nike, c'est Serena Williams. Nike, c'est LeBron James... Et maintenant, c'est Redwane Telha (rires)."



Redwane! est un podcast de Redwane Telha.