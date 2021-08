Un été maussade

Ces derniers mois, il y a de la pluie dans ma tête. Avec toutes les galères que j'ai eu, le moral a fini par flancher. Dans cet épisode, je vous parle de mes difficultés à continuer le podcast, de mes problèmes de poids et de mon nouveau statut de père. Tout un programme !

«Après l'opération, j'ai eu l'impression que mon corps a pris un coup de vieux. Alors, vous me direz, c'est normal, t'as bientôt 30 ans, fallait bien que ça arrive un jour ! Mais je pense qu'au moment où tu prends conscience que ton corps est en train de vieillir, c'est toujours un peu compliqué à gérer mentalement. Et c'est pour ça que je n'avais pas envie de vous parler. Je sais comment vous êtes. Vous me cassez les couilles avec vos discours du type "Ce qui ne te tue pas te rend plus fort". J'en peux plus de ce genre de phrases ! »

Redwane! est un podcast de Redwane Telha.