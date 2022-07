On est à deux ans des Jeux Olympiques chez nous, vous vous rendez compte ?! Il y a peu de choses qui m'excitent autant que Paris 2024. Je fais partie de ces franciliens qui sont HYPRA EXCITÉS d'avoir les Jeux à la maison.

Il y a quelques semaines, avec Assia et Idris, on a été faire un tour à la Journée Olympique organisée à Saint-Denis, aux abords du Stade de France. Dans cet épisode, vous entendrez à quel point on a kiffé. Et on espère vous voir nombreux aux prochains événements organisés en marge de Paris 2024.

Et qui sait, peut-être qu'on se croisera même lors des Jeux dans deux ans. En tout cas, moi, j'espère bien y participer d'une manière ou d'une autre. D'ici là, prenez soin de vous !

Redwane! est un podcast proposé par Redwane Telha avec l'aide de toute la petite famille Telha.

Suivez moi sur Instagram : @redwane.podcast