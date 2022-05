«Cours, Redwane, cours», épisode 23 - Après six mois d'interruption, j'ai rechaussé mes baskets et j'ai couru à nouveau.

Pas besoin d'Obi-Wan Kenobi : Redwane est de retour ! Après six mois d'interruption, j'ai rechaussé mes baskets et j'ai couru à nouveau. Et vous savez quoi ? Je n'ai même pas morflé ! Miracle ! Du coup, je me suis mis à rêver : et si j'arrivais à courir le Wings For Life World Run qui avait lieu le 8 mai dernier ? La réponse à la fin de cet épisode.

Je tenais à dédier cette reprise à tous ceux qui ont continué à me soutenir malgré les difficultés. J'ai passé une année de merde. Je l'ai assez répété. Désormais, on va tout faire pour avancer avec le sourire. Avec vous ?

Merci aux équipes du Wings For Life World Run pour l'organisation de cet événement. Soutenez la recherche sur la moelle épinière.

