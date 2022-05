Ça arrive même aux meilleurs: j'ai été positif au covid-19! Dans cet épisode tout en toux et en respiration saccadée, je vous raconte l'impact que la maladie a eu sur ma préparation et sur mon corps.



Mais cette maladie est derrière nous. Désormais, place à la positive attitude! Après des mois de galère, je sens qu'on est arrivé au bout de ce long tunnel. La preuve: je m'apprête à reprendre la course après six mois d'arrêt.



Vous avez bien lu: Redwane de «Cours Redwane, cours !» va enfin reprendre la course. Avec un objectif en ligne de mire: je me suis inscrit à la course Wings for Life qui aura lieu le 8 mai 2022. C'est une course mondiale qui récolte des dons pour la recherche sur la moelle épinière. Je compte sur vous pour vous inscrire, peu importe où vous habitez! Et si vous êtes à Paris le 8 mai, on va peut-être courir ensemble, qui sait?



(Désolé pour la qualité de son dégueulasse de cet épisode, même nos micros avaient le covid !)

Redwane! est un podcast proposé par Redwane Telha avec l'aide de toute la petite famille Telha.

