Le Ramadan a commencé il y a un peu moins de quinze jours et je me disais que ça pouvait être pas mal de vous raconter à quoi ressemble ma préparation en ce mois si particulier. Pour rappel : durant cette période, on ne boit pas et on ne mange pas du lever au coucher du soleil. Il faut donc adapter son entraînement et son alimentation si l'on compte tenir tout le mois.

J'ai rencontré Ibtihal (@ibti.tout.court sur Instagram), une nutritionniste qui a pas mal réfléchi à la question du Ramadan sportif puisqu'elle le fait elle-même. Un échange passionnant qui nous rappelle qu'il n'y a rien de mieux que les plats traditionnels.

Bonne fin de Ramadan à toutes celles et ceux qui le font ! Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je transmettrais à Ibtihal.

