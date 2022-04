Cet épisode a été enregistré le dimanche 3 avril 2022. Le jour du Marathon de Paris ! Un moment qui aurait pu être source d'angoisse pour moi... mais non ! Étrangement, tout va bien... Je continue de me préparer sans stress et sans remord. Je ne suis plus du tout dans l'état d'esprit dans lequel j'étais en octobre dernier, lors de la précédente édition. Souvenez-vous, à l'époque ça m'avait déprimé. Je ne me sentais pas à la hauteur et ça m'avait complètement cassé.

Aujourd'hui, j'appréhende la course différemment. Je prends le temps. Je ne me mets pas de pression. Le titre est un peu provoc' mais une chose est sûre désormais : cet objectif me bouffe moins qu'auparavant.

