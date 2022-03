«Cours, Redwane, cours» épisode 19 - Je ne suis pas qu'une boule de motivation, je ne suis pas qu'un modèle de volonté et d'abnégation. Je suis aussi un homme avec ses faiblesses. Et ma faiblesse à moi, c'est la graille !

(Ceci n'est pas un épisode sponsorisé. Mais si Nestlé passe par là, on peut s'arranger en échange d'une quantité significative de sucre raffiné. )

Aujourd'hui, j'avais envie d'être totalement honnête avec vous. Parce que je ne suis pas qu'une boule de motivation, je ne suis pas qu'un modèle de volonté et d'abnégation. Je suis aussi un homme avec ses faiblesses. Et ma faiblesse à moi, c'est la graille !

Depuis quelques temps, j'ai développé une addiction au sucre. Chez moi, elle se caractérise par une envie régulière de m'enfiler un paquet entier de KitKat Ball. C'est étrange, je sais. Et croyez-le ou non mais pendant très longtemps, je n'en avais rien à faire du sucre. En réalité, cette obsession me vient d'un régime cétogène (Keto) qui a mal tourné. Le fait de me priver de produits sucrés m'a rendu zinzin. Au point de rêver de Mars et de KitKat Ball.

Redwane! est un podcast proposé par Redwane Telha avec l'aide de toute la petite famille Telha.

Suivez moi sur Instagram : @redwane.podcast