Salut tout le monde. La dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais présenté mon nouveau défi : réussir à faire 300 séances de sport en 365 jours. Je le sais, c'est énorme mais c'est avant tout une manière de me remobiliser pour affronter cette vilaine hernie discale.

Dans cet épisode, je vous raconte les débuts de ce challenge. Et rassurez-vous, pour le moment, il se déroule sans accroc. Je me sens de mieux en mieux et je ne ressens presque plus de douleur. Du coup, j'y crois : je vais réussir à aller au bout de ces 300 séance sur l'année 2022.

