La semaine dernière, j'ai participé aux éliminatoires du Marathon pour tous organisé par Paris 2024. Avec une règle insolite : courir un 5 km sur les Champs Elysées poursuivi par Eliud Kipchoge, seul homme à avoir couru le Marathon en moins de 2 heures. Si Kipchoge parvenait à rattraper les coureurs, ces derniers étaient éliminés. Ceux qui franchissaient la ligne d'arrivée avant le kenyan gagnaient le droit d'avoir un dossard pour le Marathon pour tous de 2024.

Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour ce superbe événement. Grâce à ça, j'ai pu renouer avec les courses officielles de la plus belle des manières. Et merci à vous pour votre écoute bienveillante. Tout n'a pas été facile ces derniers jours mais on garde le sourire et la détermination.

Redwane! est un podcast de Redwane Telha.