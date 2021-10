Un marathon sur le canapé

Le 17 octobre dernier avait lieu le Marathon de Paris 2021. Cette échéance, je l'attendais depuis près de deux ans. Je me suis entrainé tous les jours pour le courir. Pour être prêt le Jour J. Et puis, vous l'avez suivi : des douleurs, des confinements, des problèmes avec le podcast, une opération et une hospitalisation. Sans vouloir me trouver des excuses, impossible dans ces conditions de me lancer à la poursuite de mon rêve.

Dans cet épisode, j'ai voulu partager ma tristesse et ma frustration à mesure qu'approchait le Marathon de Paris 2021. C'est une sensation horrible que de ne pas réussir à atteindre ces objectifs.

Pour bien des raisons, j'aurais adoré courir le Marathon le 17 octobre dernier. C'est raté. À nous de renverser la vapeur et de changer de stratégie pour y arriver un jour. Avec vous ?