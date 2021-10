«Cours Redwane, cours !», épisode 13 - Mon objectif est clair : perdre le maximum de poids afin d'être plus performant quand je cours.

On est de retour ! Après avoir pris la décision de ne pas participer au Marathon de Paris 2021, je vous explique comment mon planning d'entraînement a changé. Je cours moins (un comble pour un podcast qui s'appelle «Cours Redwane, cours !»), je passe plus de temps à la salle de sport, je fais attention à mon alimentation... Mon objectif est clair : perdre le maximum de poids afin d'être plus performant quand je cours.

J'ai rarement été aussi à fond. L'impression de vivre entre les murs du Fitness Park de ma ville... Vous vous souvenez de la Salle du Temps dans Dragon Ball Z ? La salle d'entraînement où les guerriers pouvaient s'entraîner pendant des années non stop ? Et bah c'est ma vie en ce moment !

Bref, j'espère que l'épisode vous plaira. Perso, je prends énormément de plaisir en ce moment. Et je pense que ça s'entend.