Perdue dans la forêt

Chloé est maquettiste dans un magazine pour enfant. Quand elle avait 7 ans, elle a fait une grosse bêtise. Alors qu’elle pique-nique avec ses parents dans la très grande forêt de Fontainebleau, elle décide d’aller chercher du sable blanc pour en remplir une bouteille. Et elle va s’éloigner de plus en plus… Oh là là.

« Ce jour-là, nous avons décidé avec mes parents et mes cousins d’aller pique-niquer à la forêt de Fontainebleau car il faisait très beau. Il faut savoir qu’on allait régulièrement marcher dans cette forêt avec mon père. Et il me disait à chaque fois qu’on arrivait au parking que, si un jour je me perdais, il fallait que je repère le mirador, que j’y aille et qu’il m’attendrait là-bas. Le mirador, c’est une grande tour qui sert aux garde-forestiers pour surveiller toute la forêt. Nous sommes donc partis, nous avons marché longuement et nous avons décidé de nous arrêter pour le pique-nique… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot