Peinture non-autorisée

Juliette est journaliste. Quand elle avait 12 ans, elle a fait une grosse bêtise. Alors qu’ils viennent juste d’emménager dans une maison avec ses parents et ses sœurs, elle a le droit d’organiser une petite fête avec des copains. Ils s’amusent bien dans le garage quand tout à coup, elle repère des pots de peinture bleue entreposés là. Oh oh…

« On a souvent déménagé avec mes parents, on a beaucoup vécu dans des appartements et là, c’était la première fois qu’on emménageait dans une maison. Et du coup, nos parents à mes sœurs et moi nous ont autorisé à organiser une petite fête un samedi après-midi. J’avais invité des copains et des copines de ma classe, mes parents étaient partis voire de copains à eux et nous avaient laissé tranquille. La fête, on l’a organisée en bas, dans le garage… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot