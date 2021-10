Les poules pompettes

Claudine est professeure à la retraite. Quand elle avait 8 ans, elle a fait une grosse bêtise. Elle a grandi à la campagne. Dans son jardin, il y a une basse-cour avec des oies, des canards et des poules. Un jour, avec sa voisine, elle leur donne à manger de drôles de graines de cassis qu’elles sont allées chercher à la cave… Oups !

« Ma maison se trouvait dans un bois et on avait une basse-cour où il y avait des poules, des canards, des oies et des pintades qui faisaient énormément de bruit. Nous n’avions pas le droit d’aller tout seul dans la basse-cour parce que, comme nous étions près d’un bois, si on oubliait de refermer la porte, les renards pouvaient rentrer facilement. On avait des livres à la maison. Et j’avais lu ‘Les malheurs de Sophie’. Sophie, c’était une petite fille qui faisait pas mal de bêtises. Et une des histoires de Sophie m’avait beaucoup intéressée… »

Si vous avez aimé Raconte-moi une bêtise, mettez lui plein d’étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot