Le radeau prend l’eau

Patrick est photographe de guerre. Quand il avait 10 ans, il a fait une grosse bêtise. En vacances près de la mer en Bretagne, il bricole un bateau avec un petit groupe d’amis. Leur rêve, c’est de traverser l’océan Atlantique et d’aller à New York… mais les choses vont se passer différemment. Oups !

« Je passais mes vacances à Combrit Sainte-Marine, dans le sud Finistère. Ma bande de copains, c’était des fils de marins-pêcheurs. On vivait au bord de l’eau, on faisait beaucoup de voile, on était très libre. Un jour, on a transformé un camion – qu’on appelait le camion-tube – en bateau à voile… Enfin on a essayé. L’idée de départ était de fabriquer un bateau déjà pour montrer qu’on était capable de le faire, ensuite pour partir aux Etats-Unis, à New York. On s’imaginait arrivant devant la Statue de la liberté, là on aurait commencé une vie d’aventures… »

