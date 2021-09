Le mystère des tartines disparues

Angelina travaille dans un musée. Quand elle était enfant, elle a fait une grosse bêtise. Chaque matin, sa maman lui prépare un bon petit-déjeuner. Mais Angelina n’a pas du tout envie de manger ses tartines alors elle trouve une solution à son problème. Beurk !

« J’habitais dans le 20e arrondissement à Paris, au métro Télégraphe. Je vivais avec ma mère. Et tous les matins, avant de venir me réveiller, elle me préparait mon petit-déjeuner : chocolat avec du lait, tartines beurrées, confiturées. Quand elle venait me réveiller, tout était déjà prêt. Elle profitait du moment où je prenais mon petit-déjeuner pour aller se doucher. Mais c’était difficile pour moi de manger le matin. Je n’avais pas du tout envie de beurre ou de confiture… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot