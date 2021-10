L'accident de luge

Sékouba est comédien. Quand il avait 10 ans, il a fait une grosse bêtise. Il est en CM2, et avec sa classe, il part faire un séjour de ski à la montagne. Là-bas, tous les enfants adorent faire de la luge. Mais le dernier jour, lui et ses copains poussent bien trop fort un petit garçon… Catastrophe !

« J’étais en CM2 et on partait en classe de nature…à la neige. C’était la première fois de ma vie que je voyais la neige ! Moi j’étais super content, j’étais avec mes copains de classe. Dès le début, c’était génial car on est parti en train couchette - c’est un train que tu prends le soir pour arriver le matin à destination. Là-bas, devant notre chalet, on adorait s’amuser à faire de la luge dans une grande pente. On allait très très vite sur ces luges en bois… »

