« Crotte alors ! »

Mahamedou est directeur d’un foyer pour enfants en difficultés. Quand il avait 7 ans, il a fait une grosse bêtise. C’est l’été. Avec son frère et son meilleur copain, ils décident de ramasser les crottes de chien du square en bas de chez eux et de les emballer dans du papier journal pour faire une bonne blague… Beurk !

« J’ai grandi avec une bande de copains, on se connaît depuis la naissance. On passait beaucoup de temps à jouer dans notre impasse, dans une rue de Saint-Denis. C’était notre terrain de jeu. Ce jour-là, j’étais avec mon frère et mon meilleur ami, c’était les vacances d’été. Cette bêtise, elle m’a été inspirée par un film de Gérard Jugnot qui s’appelle ‘Scout toujours’. On avait beaucoup rigolé à une scène qu’on a essayé de reproduire… »

Crédits :

Raconte-moi une bêtise est une création originale Initial Studio.

Idée originale : Anouk Cezilly

Interviews : Sarah Petitbon

Réalisation : Alexandra Kandy Longuet

Musique et sound-design : Thomas Vaquié

Illustration : Jessica Das

Produit par Elisa Mignot