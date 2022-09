Se poser, donner accès à soi-même, reconnaître l’enfant qu’on était… Bref prendre le temps de faire la paix avec son soi intérieur pour enfin être. Mateo/Mathieu savait qu’il allait atteindre cet état de sérénité…. un jour. Mais le chemin a été long, semé d'embûches souvent passionnantes. À 50 ans, la bascule se fait enfin pour suivre son chemin, celui que la vie va lui tracer.

«Je m’appelle Mateo, ou Mathieu, comme vous voulez. J’ai cinquante ans. Je me rends compte en fait, que j’ai passé ma vie à être un aventurier, à être un citoyen du monde. Et à aller à la recherche des éléments, qui seraient des pièces de ce puzzle que j’essaie de construire à nouveau. Avant de m’envoler au Canada, je fais ce court-métrage qui s’appelle L’Ultima notte. Court-métrage qui, comme par hasard, est un trio amoureux, comme dans The Dreamers de Bertolucci. Donc je m’aperçois qu’en fait, quelque part, je copie le film de Bertolucci, et j’en fais ma propre version à moi. Je le dis très honnêtement, mais de toute façon, en tant que réalisateur, on passe notre vie à copier.»