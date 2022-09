Se poser, donner accès à soi-même, reconnaître l’enfant qu’on était… Bref prendre le temps de faire la paix avec son soi intérieur, pour enfin être. Mateo/Mathieu savait qu’il allait atteindre cet état de sérénité…. un jour. Mais le chemin a été long, semé d'embûches souvent passionnantes. À 50 ans, la bascule se fait enfin pour suivre son chemin, celui que la vie va lui tracer.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance?



Après la pause estivale, Quarante revient donc, avec des histoires encore plus basculantes.



«Je m'appelle Mathieu mais je m'appelle aussi Mateo. Et je m'appelle à nouveau Mathieu. Et ça, ça fait partie des choses qui sont des choses intéressantes liées à l'identité, liées à ce qu'on pense qu'est notre identité, et à un devenir. Comme je dis toujours: "ce qui est important n'est pas le but, mais le chemin". Mais ça, on en reparlera, j'imagine, plus tard. C'est quoi le chemin et c'est quoi le but? C'est quoi Mathieu et c'est quoi Matéo?»