La bascule du milieu de vie peut-elle aussi changer nos comportements sexuels?Tout l’été dans notre Hors série de Quarante, Sexus, Nathalie, Paul, Marie-Émilie, Alex, Claire, Alexis, Victoire, Nicolas, Kristof, Pretty se sont dévoilés en ce sens. Comment interpréter leurs désirs, leurs jouissance ou leur non jouissance, leurs découvertes, leurs états d'âme? Nous sommes allées demander à Caroline Le Roux , psychologue clinicienne, sexologue et thérapeute de couple.Plan à trois, libertinage et autres expériences, découvrez les témoignages de celles et ceux, pour qui la bascule de milieu de vie, s'est traduite par un bouleversement, ou une libération dans leur vie sexuelle. Sexus, c’est aussi le premier volet de la crucifixion en rose du célèbre écrivain américain Henry Miller qui revient sur ses amours tumultueuses, l’analyse de la crise qui le secoua et le fit se muer en lui-même. Et, ça tombe bien, car c’est exactement de ça dont on va vous parler tout l’été. Sexus, ce sont des histoires qui vont dans un sens, dans l’autre et plus si affinités.