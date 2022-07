Quarante Hors série Sexus, sexe et désillusions - 2ème partie Publié le 26 juillet 2022 à 11h45

Double Monde podcast temps d'écoute : 15 min

Épisode 66 - Un gros chamboulement.

Pendant 20 ans, chaque soir, Claire est amoureuse… quelques heures, le temps que les jeux du sexe la fasse revenir à la réalité. Un soir, à l’aube de ses 40 ans, elle ne veut plus d’illusions, plus de remplissage, plus de paradis artificiels.



Bienvenue dans le hors série de Quarante: Sexus.



«Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai quarante ans. Il y a quelques mois, trois jour après mes quarante ans exactement, je suis tombée dans mon métier, ça ne m'était jamais arrivée. Et ça a été le point de départ d'un gros chamboulement mais qui se préparait déjà depuis trois ans depuis le 29 mars 2018, le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main peut-être mais depuis ce jour-là, il n'y a plus rien qui fonctionne, le remplissage ne marche plus, je rencontre très peu de gens, je ne fais plus de sexe, je ne sais même plus ce que c'est que les rapports humains et c'est à la fois passionnant et terrible.»