Quarante Hors série Sexus, libertin - 2ème partie Publié le 19 juillet 2022 à 10h31

Double Monde podcast temps d'écoute : 12 min Épisode 64 - Qu'est ce qui peut faire la bascule vers le libertinage?

Goût des autres, désirs pluriels, amours furtives… Dans sa première partie de vie, Alex a le cœur léger. Il aime les femmes, les rencontres, le sexe… Mais on va dire « dans les normes ». À quarante ans, sa jouissance prend une toute autre forme… L'exploration multiple et les lieux de libertinage deviennent sa norme.



Bienvenue dans le hors série de Quarante : Sexus.



«Bonjour, je m'appelle Alex j'ai 43 ans et à 35 ans j'ai basculé vers le libertinage. Qu'est ce qui peut faire la bascule vers le libertinage? D'une je pense que c'est l'âge qui peut faire ça, ou le moment où on est prêt. Alors est ce qu'à 20 ans on est prêt à l'être? Aujourd'hui pourquoi pas avec tous les sites, les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir sur internet, on est quand même beaucoup plus alerte qu'il y a quelques années. Mais il y a encore quelques temps c'était encore la découverte l'inconnu, et effectivement, étant séparé, je me suis dis "tient je vais commencer à explorer ce monde là". Alors comment? Tout simplement j'ai dis "tient il y a des clubs libertins qui sont dans la ville où j'étais". Et j'ai commencé à aller voir par curiosité comment ça se passait.»