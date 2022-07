Dans sa vie amoureuse, Marie-Emilie le dit et le répète, elle n’a jamais eu de chance. Bridée par une éducation stricte, coincée dans un mariage sans amour, elle ne ressent aucun désir, et surtout aucun plaisir. Le sexe est une corvée, qu’elle pratique dans le noir et le silence, le moins souvent possible. Jusqu’au jour où son mari la quitte. Marie-Emilie a 39 ans. C’est à ce moment-là que sa vie bascule. Et que l’orgasme vient… enfin.



Bienvenue dans le hors série de Quarante : Sexus.

«Je m'appelle Marie Emilie, j'ai 56 ans, et à l'âge de 39 ans j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma sexualité. Je suis célibataire, je suis pas très heureuse de mon statut. Depuis le temps qu'il m'arrive que des ennuis avec les hommes j'ai fini par me faire une raison on va dire. Le fait de ne plus avoir de médicaments, d'anti-dépresseurs, car j'en ai quasiment pris toute la période où j'étais avec mon mari, je fond: je me retrouve donc avec un corps qui me plait, et je vais tenter ma chance sur les sites internet de rencontre. Je vais rencontrer des gens sans qu'il se passe forcément quelque chose et puis je vais sortir de chez moi, j'avais toujours eu envie d'avoir une moto, donc je me paye une moto et je vais m'acheter un casque.»