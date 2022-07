Quarante Hors série Sexus, jouissance tardive - 1ère partie Publié le 12 juillet 2022 à 8h26

Double Monde podcast temps d’écoute : 16 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Épisode 61 - Débrider sa sexualité.

Dans sa vie amoureuse, Marie-Emilie le dit et le répète, elle n'a jamais eu de chance. Bridée par une éducation stricte, coincée dans un mariage sans amour, elle ne ressent aucun désir, et surtout aucun plaisir. Le sexe est une corvée, qu'elle pratique dans le noir et le silence, le moins souvent possible. Jusqu'au jour où son mari la quitte. Marie-Emilie a 39 ans. C'est à ce moment-là que sa vie bascule. Et que l'orgasme vient… enfin.



Bienvenue dans le hors série de Quarante : Sexus.



Plan à trois, libertinage et autres expériences, découvrez les témoignages de celles et ceux, pour qui la bascule de milieu de vie, s'est traduite par un bouleversement, ou une libération dans leur vie sexuelle. Sexus, c'est aussi le premier volet de la crucifixion en rose du célèbre écrivain américain Henry Miller qui revient sur ses amours tumultueuses, l'analyse de la crise qui le secoua et le fit se muer en lui-même. Et, ça tombe bien, car c'est exactement de ça dont on va vous parler tout l'été. Sexus, ce sont des histoires qui vont dans un sens, dans l'autre et plus si affinités.