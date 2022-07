Pendant des années, Nathalie et Paul ont rêvé d'un plan à trois, chacun de leur côté, chacun dans leur couple. Et puis leurs histoires se sont terminées autour de la quarantaine. De fantasme individuel, ils en ont fait une réalité sexuelle quand ils sont tombés amoureux. Naturellement, sans fard et sans semblant.



Bienvenue dans le hors série de Quarante : Sexus.



«-(Nathalie)Je m'appelle Nathalie, j'ai cinquante et un an. J'ai vécu une quinzaine d'années avec le père de mes enfants, que j'ai quitté il y a cinq ans, et ensuite j'ai rencontré Paul.

-(Paul) Je m'appelle Paul, j'ai cinquante-trois ans, et j'ai été marié une vingtaine d'année. Et j'ai rencontré Nathalie il y a quatre ans. Ma vie de jeune a commencé par la découverte de pas mal de choses, et notamment des filles. Dès que j'ai eu ma première expérience sexuelle, je suis tombée amoureux des femmes, avec pas mal de fantasmes, de choses qui sont arrivées à mes dix-sept, dix-huit ans.»



Plan à trois, libertinage et autres expériences, découvrez les témoignages de celles et ceux, pour qui la bascule de milieu de vie, s'est traduite par un bouleversement, ou une libération dans leur vie sexuelle. Sexus, c'est aussi le premier volet de la crucifixion en rose du célèbre écrivain américain Henry Miller qui revient sur ses amours tumultueuses, l'analyse de la crise qui le secoua et le fit se muer en lui-même. Et, ça tombe bien, car c'est exactement de ça dont on va vous parler tout l'été. Sexus, ce sont des histoires qui vont dans un sens, dans l'autre et plus si affinités.