Épisode 58 - Quand le temps et l'espace n'existe plus.

«J'ai effectivement un million d'années, ou cinquante ans, ou quarante ans. Je suis sans âge puisque pour moi maintenant le temps et l'espace n'existe pas car je suis redevenue, ou devenue moi: médium, thérapeute en hypnose régressive, thérapie brève, thérapie quantique et coach holistique. Cette quête vers l'ouverture de la conscience, j'étais partie chercher des informations dans la philosophie, dans la métaphysique mais encore plus loin que dans ma première partie de vie. J'ai été vraiment vers tout ce qui est raisonnement, vers toutes ces vibrations, ces fréquences qui me parlaient. Tout ce qui était sciences quantiques, tout ce qui était développement spirituel. J'ai été chercher aussi des informations dans les diverses religions, dans le bouddhisme. Dans tous les tenants et les aboutissants... des histoires un peu ésotériques aussi. Qu'est ce que c'est que la spiritualité? Qu'est ce que c'est ces informations que je récoltais aussi dans les anciennes civilisations? »

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? Une question que l'on va revisiter pendant la saison estivale avec notre Hors série Sexus. Plan à 3, libertinage, libido en berne ou pratiques débridées : l'été sera chaud dans Quarante.