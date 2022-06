«Julien, j'ai quarante-huit ans, je suis podcasteur. De 0 à 41/42 ans, j'ai le sentiment d'avoir tout mis en place pour devenir le journaliste que je suis aujourd'hui, avec une certaine originalité peut-être, une façon très personnelle de travailler, avec le sentiment à l'époque de ne pas y arriver, de lutter. Mais je ne savais pas en fait que c'était juste une période en quelque sorte préparatoire pour ce que j'allais vivre à partir de la quarantaine, qui pour moi a été un peu une révélation de moi-même»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? Merci à Chloé pour son commentaire inspirant sur Apple podcast : elle écrit : "Un reflet de notre société… De la place pour des interrogations intimes qui touchent à l'universel. Passionnant"