Quarante Julien Cernobori, l'enquête de sa vie - partie 1 Publié le 14 juin 2022 à 8h43

Double Monde podcast temps d'écoute : 15 min Épisode 55 - 3,2,1, c'est le décompte avant le départ vers une nouvelle aventure.

3,2,1… Tous les podcasts de Julien Cernobori commencent ainsi… Super-héros, Cerno…. de grands moments de podcast. 3,2,1: c'est le décompte avant le départ vers une nouvelle aventure. Et pour lui, chaque moment à tendre son micro à un être humain voire un animal, pour attraper la moindre petite info sur ses pensées, ses sentiments, ses ressentis, c'est un moment de vie à nous transmettre. À force, Julien en apprend toujours plus sur l'existence, sur la mort et sur la bascule qu'on opère en soi pour choisir sa voie.



Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? Merci à Chloé pour son commentaire inspirant sur Apple podcast : elle écrit : “Un reflet de notre société… De la place pour des interrogations intimes qui touchent à l'universel. Passionnant" N'hésitez pas vous aussi à vous abonner à Quarante et à nous laisser des étoiles et des commentaires notamment sur Apple et Spotify.