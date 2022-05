C'est un drôle de boulot, faire rire les honnêtes gens”. Molière avait ce don dans la peau. Julie Collas aussi… mais elle ne savait pas qu'elle devrait traverser une crise de la quarantaine et donc changer d'existence pour le vivre.

«Bonjour, je m'appelle Julie. Pendant 14 ans j'ai fait du droit dans des grandes sociétés. Après une série d'évènements dramatiques, je décide de complètement changer ma vie. Donc là, le secrétaire général, qui était un type bien, passe devant mon bureau. Il me dit "ça va pas?", je lui dis "non, ça va pas. Faut que je vous parle". Et puis il me dit "prenez rendez-vous avec ma secrétaire". Donc je prends rendez vous avec se secrétaire, c'était deux jours plus tard. Et là je me retrouve dans le bureau de sa secrétaire, j'avais rien prévu, je ne savais pas du tout ce que j'allais lui dire. Mais je me souviens que j'avais déjà parlé ma boss quelques mois avant. Je lu avais dit "faut que je parte, j'en peux plus" et elle m'avait dit cette phrase, c'était une sacrée conne, elle m'avait dit "oui, bah vous pouvez partir Julie, mais vous partirez sans rien".»

